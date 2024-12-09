Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece Kabatepe’den saat 19.00, Gökçeada’dan ise saat 17.00'de sefer yapılacağı, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin hava koşulları sebebiyle iptal edildiği kaydedildi.

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Kaynak: TRT Haber

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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli