Çanakkale'de fırtına alarmı! Boğaz trafiğe kapatıldı, seferler iptal!
Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısının ardından Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını felç etti. Boğaz gemi geçişlerine kapatılırken adalara yapılan feribot seferlerinde de peş peşe iptal kararları geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Çanakkale bölgesi için yaptığı uyarıların ardından fırtına etkisini gösterdi.
Güney ve batı yönlerden esen rüzgarın hızı saatte 50-75 kilometreye ulaşırken, yer yer saatte 80-90 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına deniz trafiğinde aksamalara neden oldu.
BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI
Rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte Çanakkale Boğazı, saat 12.45 itibarıyla kuzey ve güney yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, gemi kaptanlarına telsiz yoluyla yaptığı anonsla, boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını bildirdi.
ADALARA ULAŞIMDA SEFER İPTALLERİ
Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları, ada ulaşımını sağlayan feribot seferlerini de engelledi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında taşımacılık yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., fırtına nedeniyle sefer planlamasında değişikliğe gitti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı seferler yapılamayacak.
Buna göre Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 17.00 ve 21.00’de, Gökçeada’dan Kabatepe’ye ise saat 15.00 ve 19.00’da düzenlenmesi planlanan seferler iptal edildi.