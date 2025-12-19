Çanakkale’de gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Sabahın erken saatlerinde Çanakkale Boğazı’nı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ulaşımında hayatı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin kritik seviyenin altına düşmesiyle birlikte yetkililer harekete geçti.

Çanakkale Boğazı ve çevresinde sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis tabakası, deniz trafiğini felç etti. Ortaya çıkan olumsuz hava koşulları nedeniyle transit gemi geçişlerinde akış geçici olarak kesildi.

Deniz yüzeyini kaplayan sisin görüşü engellemesi üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü operasyonel süreci başlattı. Hem kuzey hem de güney yönünden boğaza giriş yapmaya hazırlanan gemilerin kaptanlarına telsiz üzerinden anons geçildi. Yapılan bildirimde, boğazın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı resmen duyuruldu.

NORMALLEŞME İÇİN HAVA DURUMU BEKLENİYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, mevcut kısıtlama hava koşullarına endeksli olarak devam edecek. Sisin etkisini yitirmesi ve görüş mesafesinin yeniden seyir güvenliğine uygun hale gelmesiyle birlikte, gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Transit geçişlerin yanı sıra yerel deniz ulaşımı da sisten olumsuz etkilendi. Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattında karşılıklı olarak düzenlenen feribot seferlerinin, yoğun sis engeli nedeniyle geçici süreyle durdurulduğu öğrenildi.

