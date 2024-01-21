Çanakkale'de kar yağışı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ekipler çalışma yürüttü.

Çanakkale'de kar yağışı
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Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Çanakkale'de kendini gösterdi. Lapseki ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı olarak etkili oldu.

Lapseki'de, Şahinli, Kocabaşlar, Kırcalar, Beyçayırı, Dumanlı, Karamusalar, Eçialan, Balcılar köylerinde kar yağışı gerçekleşti.

Lapseki İlçe Özel İdare ve Karayolları ekipleri, şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle seyir halindeki araçların sorun yaşamaması için iş makineleriyle köy yollarındaki çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Engin ile Lapseki İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, ekiplerin köy yollarındaki çalışmalarını yerinde inceledi.

Engin, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Dumanlı ve Beyçayırı köylerinden kar yağışının başladığı ve yolların kapandığı bilgisinin geldiğini aktardı.

Bunun üzerine bölgeye sek edilen Lapseki İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmalarına gece boyunca devam ettiğini belirten Engin, ilçede şu an kapalı köy yolunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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