Çanakkale'de Kepez Deresi Taştı!

Çanakkale'de meydana gelen kuvvetli yağış, Kepez Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu araçların geçtiği yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de Kepez Deresi Taştı!

Çanakkale'de kuvvetli yağış etkili oldu. Kentte etkili olan yoğun yağış sonucu debisi yükselen Kepez Deresi taştı.

Kepez Deresi'nin taşmasıyla birlikte araçların geçtiği yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.

Derenin denize ulaştığı noktada bulunan balıkçı barınağındaki bazı tekneler su aldı. Teknelerinin durumuna bakmak için barınağa gelen bazı balıkçılar, su alan teknelerini temizlemeye çalıştı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da taşkının yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

TÜRK-İŞ'ten Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması! Asgari Ücret Teklifi Netleşti Mi?TÜRK-İŞ'ten Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması! Asgari Ücret Teklifi Netleşti Mi?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale # yağmur
Çok Okunanlar
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür'den Bursa Depremi Sonrası İlk Açıklama!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
Öne Çıkanlar ABD-İsrail Arasında 'Gazze' Kavgası! Netanyahu İstedi Biden İzin Vermedi ABD-İsrail Arasında 'Gazze' Kavgası! Netanyahu İstedi Biden İzin Vermedi Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Son Görünüm! Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Son Görünüm!