Çanakkale'de Kepez Deresi Taştı!

Çanakkale'de kuvvetli yağış etkili oldu. Kentte etkili olan yoğun yağış sonucu debisi yükselen Kepez Deresi taştı.

Kepez Deresi'nin taşmasıyla birlikte araçların geçtiği yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.

Derenin denize ulaştığı noktada bulunan balıkçı barınağındaki bazı tekneler su aldı. Teknelerinin durumuna bakmak için barınağa gelen bazı balıkçılar, su alan teknelerini temizlemeye çalıştı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da taşkının yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.