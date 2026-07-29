Çanakkale'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine vatandaşlar tarafından yetkililere ihbarda bulunuldu. İhbarın alınmasının ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçerek kuruma bağlı hava ve kara ekiplerini doğrudan olay yerine sevk etti.

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bölgeye ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla hem havadan hem de karadan söndürme faaliyetlerine başladı. Sahadaki çalışmalar aralıksız sürerken, sürece dair güncel bilgiler Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Toraman, bilgilendirmeyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptı.

Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saraycık köyü kırsalında devam eden yangına yönelik operasyonun detaylarını aktardı. Valinin verdiği bilgilere göre, sahadaki alevlere 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 142 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi devam ediyor.