Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı.

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

- Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.