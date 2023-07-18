Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı.
Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
- Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.
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