Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı. 

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

- Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.
# Yurt # orman yangını # çanakkale
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