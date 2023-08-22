Çanakkale'de orman yangını nedeniyle o köyler boşaltılıyor

Çanakkale'de devam eden orman yangını nedeniyle Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Çanakkale'de orman yangını nedeniyle o köyler boşaltılıyor
Orman yangını nedeniyle o köyler boşaltılıyor
Editör: Süleyman Daban
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Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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