Çanakkale’de orman yangınına müdahale devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınına müdahale çalışmalarının toplam bin 328 personel ile devam ettiğini duyurdu.

Çanakkale’de orman yangınına müdahale devam ediyor
Çanakkale’de orman yangınına müdahale devam ediyor
Editör: Süleyman Daban
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AFAD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla alakalı son ayrıntılar kaydedildi. Açıklamaya göre bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi sevk edildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Sn. Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. 4 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri AFAD koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup; Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için tahliye planları yapılmıştır. Çanakkale-Çan karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatılmıştır. Tüm imkanlarımız ile yeşil vatan için mücadele etmeye ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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