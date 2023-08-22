Çanakkale’de orman yangınına müdahale devam ediyor

AFAD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla alakalı son ayrıntılar kaydedildi. Açıklamaya göre bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi sevk edildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: