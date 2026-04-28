Çanakkale’de pompalı tüfekle eşini öldüren emekli öğretmen, intihar etti

Çanakkale'de 64 yaşındaki emekli öğretmen Ferruh Argüden, pompalı tüfekle eşi Serpil Özlem’i vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Olay, saat 20.30 sıralarında Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emekli öğretmen Ferruh Argüden (64) ve Serpil Özlem (62) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek üzere çiftin evine gitti.

Eve giren yakınları, yatak odasında Argüden ve Özlem’in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Ferruh Argüden'in pompalı tüfekle eşi Serpil Özlem'i göğsünden vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahı kullanarak kendi hayatına son verdiği tespit edildi. Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi görevden alındıİYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi görevden alındıSiyaset
Takip edildiğini söyleyip bakkaldan yardım istemişti: Tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulunduTakip edildiğini söyleyip bakkaldan yardım istemişti: Tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulunduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çanakkale emekli öğretmen
Günün Manşetleri
Tedesco dönemi sona erdi
BM: "Hürmüz boğazını açın"
Türkiye'den, Lübnan'a 730 tonluk insani yardım
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul kuraları tamamlandı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
''Dünya yapay zekanın öncülüğünde keskin bir dönüşümde''
Türkiye'den 221 tarihi eser Roma'da sergilenecek
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı görevden alındı İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı görevden alındı
Ankara Elektrik Kesintisi 28-29-30 Nisan: Ankara elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Elektrik Kesintisi 28-29-30 Nisan: Ankara elektrikler ne zaman gelecek?
BİM'de bahar temizliği kampanyası! BİM'de bahar temizliği kampanyası!
Yarın saatlerce elektrik olmayacak: 28 Nisan elektrik kesintileri Yarın saatlerce elektrik olmayacak: 28 Nisan elektrik kesintileri
Adana ve çevresi için alarm! Adana ve çevresi için alarm!