Çanakkale’de pompalı tüfekle eşini öldüren emekli öğretmen, intihar etti

Olay, saat 20.30 sıralarında Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emekli öğretmen Ferruh Argüden (64) ve Serpil Özlem (62) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek üzere çiftin evine gitti.

Eve giren yakınları, yatak odasında Argüden ve Özlem’in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Ferruh Argüden'in pompalı tüfekle eşi Serpil Özlem'i göğsünden vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahı kullanarak kendi hayatına son verdiği tespit edildi. Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı.