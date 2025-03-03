Çanakkale’de tur otobüsü kaza yaptı: 37 yaralı!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Yunanistan’dan İzmir’e doğru seyir halinde olan 35 KY 340 plakalı tur otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak boş araziye girdi.

Otobüste bulunan 42 yolcudan 37'si yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.