Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 10 ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 10 ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait muhtelif sayıda fişek ve narkotik madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Hatay’da intihar girişimi engellendiHatay’da intihar girişimi engellendiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # çanakkale # uyuşturucu
Çok Okunanlar
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
1 ölü 6 yaralı
1 ölü 6 yaralı
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Öne Çıkanlar "Amerikan Rüyası Bitti! Türkiye Rüya Görmüyor!" | Dr. Doğu Perinçek O Raporu Yorumladı! "Amerikan Rüyası Bitti! Türkiye Rüya Görmüyor!" | Dr. Doğu Perinçek O Raporu Yorumladı! Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor!