Çanakkale'de Yağmur Evleri Bastı! Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor!

Çanakkale'de yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı ilçede yağan yağmur nedeniyle bazı evleri sel bastı.

Çanakkale'de Yağmur Evleri Bastı! Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor!
Son Güncelleme:

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taşması sonucu bir ev, sel sularından zarar gördü.

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen dereden taşan sular bir eve girerek zarar verdi. Evde bulunan eşyalar zarar gördü.

Çanakkale'de Yağmur Evleri Bastı! Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor! - Resim : 1

Sel suları nedeniyle mağdur olan ve yalnız yaşayan Nurten Özdemir (79), "Yağmur fazla yağdı, dereler taştı. Kapılar fayda etmedi, her yeri su bastı. Her yer çamur, balçık oldu. Balçık içinde kaldı. Evimize giremiyoruz, evimiz zarar gördü. Çekyatlarımız su ve çamur oldu. Zararımız çok" dedi.

Bilecik'te Büyük Kaza: Otomobil ve Kamyonet ÇarpıştıBilecik'te Büyük Kaza: Otomobil ve Kamyonet ÇarpıştıYurt
# çanakkale sel
Çok Okunanlar
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek!
Öne Çıkanlar CANLI | Akşener'e İstifa İmamoğlu'na Kıskaç | Dursun Çiçek - Latif Şimşek Cem Dikmen #CANLI CANLI | Akşener'e İstifa İmamoğlu'na Kıskaç | Dursun Çiçek - Latif Şimşek Cem Dikmen #CANLI Meteorolojik Uyarı Yapılmıştı! Meteorolojik Uyarı Yapılmıştı!