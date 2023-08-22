Çanakkale'de yangın evlere ulaştı

Çanakkale'de çıkan orman yangınının alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale'de yangın evlere ulaştı
Çanakkale'de yangın evlere ulaştı
Editör: Süleyman Daban

Çanakkale'nin Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Alevler Merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek itfaiye ekipleri yoğun mücadele harcıyor.
Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.,

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # çanakkale # orman yangını
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