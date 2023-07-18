Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de devam eden orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Yangın alanı dron ile görüntülendi.

Kızılkeçili köyü yakınlarında yaklaşık 42 saat önce çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 araziöz, 14 iş makinesi ve 543 personel yangını söndürmek için görev yapıyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını inceleyip, son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.