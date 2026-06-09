Cani kocadan kezzaplı saldırı: Anne kurtarılamadı, kendini siper eden 13 yaşındaki kızı ağır yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 13 yaşındaki kızı hastanede yaşam savaşı veriyor.
Olay, 1 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. 47 yaşındaki Hakan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Karakayışlı ve 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin sokakta yürüdüğü sırada önlerini kesti.
Yanında getirdiği kimyasal maddeyle pusuda bekleyen Hakan Ş., elindeki kezzabı aniden eşinin üzerine fırlattı. Kimyasal maddenin etkisiyle yere yığılan kadının feryatları üzerine çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
ANNESİNE SİPER OLDU
Saldırı esnasında annesinin gözleri önünde yandığını gören 13 yaşındaki M.N.Ş., babasına engel olmak için araya girdi. Annesini kurtarmak amacıyla hiç düşünmeden hamle yapan küçük kız, fırlatılan kezzabın bir kısmının üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Yaşanan arbede ve kimyasal maddenin yakıcı tesiriyle saldırgan Hakan Ş.'nin de elleri yandı. Şüpheli, olayın ardından yaya olarak bölgeden kaçtı.
Olay yerine ulaşan ambulanslarla anne ve kızı hemen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirildiğinde durumu kritik olan Ayfer Karakayışlı, ilk olarak canlandırma odasında yoğun müdahaleye alındı ve ardından yoğun bakım servisine yatırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Karakayışlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Annesini canı pahasına korumak isterken vücudunda ciddi yanıklar oluşan küçük kızın hastanedeki hayati tehlikesi ise devam ediyor.
KAÇAN ZANLIYI KENDİ YANIKLARI ELE VERDİ
Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hakan Ş., saldırı sırasında kendi ellerini de yakması nedeniyle saat 13.48 sıralarında tedavi olmak için yine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine giriş yaptı. Emniyet güçlerinin hızlı koordinasyonu sonucu hastanede önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi polis gözetiminde süren katil zanlısı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülürken, polis ekiplerinin vahşetin yaşandığı sokaktaki incelemeleri devam ediyor.