Cani kocadan kezzaplı saldırı: Anne kurtarılamadı, kendini siper eden 13 yaşındaki kızı ağır yaralı

Olay yerine ulaşan ambulanslarla anne ve kızı hemen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirildiğinde durumu kritik olan Ayfer Karakayışlı, ilk olarak canlandırma odasında yoğun müdahaleye alındı ve ardından yoğun bakım servisine yatırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.