Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çankırı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Çankırı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Çankırı merkez: Hakan Çelik

Şabanözü: Nihat Karsavuranoğlu



Adalet ve Kalkınma Partisi

Çankırı: Hüseyin Boz

Atkaracalar: Harun Oflaz

Bayramören: İsmail Güngör

Çerkeş: Hasan Sopacı

Eldivan: Musafa Lafcı

Ilgaz: Mehmed Öztürk

Kızılırmak: Bayar Soysal

Korgun: Kamil Akel

Kurşunlu: Şakir Kaymak

Orta: Bayram Onay

Şabanözü: Faik Özcan



Yapraklı: Ali Hasekioğlu



Yaylakent beldesi: Kadir Dede

Saçak beldesi: Ramazan Yarım

Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz





Cumhuriyet Halk Partisi

Çankırı: Mustafa İbişoğlu

Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu

Eldivan: Ülkü Koçer Kavalalı

Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş

Şabanözü: Zeki Göktaş





Milliyetçi Hareket Partisi

Çankırı: İsmail Hakkı Esen



Atkaracalar: Ali Rıza Küçükkutlu



Bayramören: Halil Muratoğlu



Çerkeş: Hüseyin Erdoğan



Eldivan: Nusrettin Gökçer



Ilgaz: Arif Çayır



Kızılırmak: Bahattin Güler



Korgun: Hasan Hüseyin Kozan



Kurşunlu: Hamdi Büyükpoyraz



Orta: Yunus Yarımkaya

Şabanözü: Mustafa Karakaya

Yapraklı: Ömer Güngör

Yaylakent beldesi: Murat Çavuş

Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı



Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem







İYİ Parti

Çankırı: Raif Oktay

Ilgaz: Hakkı Yalçın

Korgun: Arif Soysal

Bayramören: Kerim Karakoç





Saadet Partisi

Çankırı: Mustafa Ünver

Atkaracalar: Zekeriya Çakır

Bayramören: Yaşar Emiral

Çerkeş: Satılmış Üke

Eldivan: Faruk Karatatar

Ilgaz: Sait Yılmaz

Kızılırmak: Tevfik Efe

Korgun: Bahattin Şenol

Kurşunlu: Recep Kalfa

Orta: Ahmet Nafiz Tekin

Şabanözü: Şeref Yetan



Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan

Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu

Saçak beldesi: Melahat Işık

Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun



Bağımsız Türkiye Partisi

Çankırı: Ömer Nezir

Atkaracalar: Fatma Sena Gölelçin

Bayramören: Resul Karaoğlu

Eldivan: Yaşar Cebesoy

Ilgaz: Ümit Şenay

Kızılırmak: Mehmet Yahya Buğday

Korgun: Ömer Akburak

Kurşunlu: Doğan Köroğlu

Orta: Mustafa Yaman

Şabanözü: Mustafa Haydar Parlak

Yapraklı: Mesut Özkan

Çerkeş: Yasin Haydar Yartaşı

Yaylakent beldesi: Murat Karakaya

Çardaklı beldesi: Ahmet Akburak

Saçak beldesi: Ahmet Köroğlu



Büyük Birlik Partisi

Yapraklı: Hasan Basri Avşar

Yaylakent beldesi: Recep Kartal



Türkiye Komünist Partisi

Çankırı: Necati Ege Keklik



Demokratik Sol Parti

Çankırı merkez: Namık Kaya





Bağımsız

Çerkeş: Taner Karagöz

Atkaracalar: Semra Okursoy

Saçak beldesi: Hamza İnkaya

