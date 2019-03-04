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Çankırı 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çankırı 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Çankırı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 
Kesinleşen listelere göre Çankırı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Çankırı merkez: Hakan Çelik
Şabanözü: Nihat Karsavuranoğlu

 Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı: Hüseyin Boz
Atkaracalar: Harun Oflaz
Bayramören: İsmail Güngör
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Musafa Lafcı
Ilgaz: Mehmed Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal
Korgun: Kamil Akel
Kurşunlu: Şakir Kaymak 
Orta: Bayram Onay 
Şabanözü: Faik Özcan 

Yapraklı: Ali Hasekioğlu 

Yaylakent beldesi: Kadir Dede
Saçak beldesi: Ramazan Yarım
Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz 


Cumhuriyet Halk Partisi
Çankırı: Mustafa İbişoğlu
Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu
Eldivan: Ülkü Koçer Kavalalı
Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş
Şabanözü: Zeki Göktaş 


Milliyetçi Hareket Partisi 
Çankırı: İsmail Hakkı Esen 

Atkaracalar: Ali Rıza Küçükkutlu 

Bayramören: Halil Muratoğlu 

Çerkeş: Hüseyin Erdoğan 

Eldivan: Nusrettin Gökçer 

Ilgaz: Arif Çayır 

Kızılırmak: Bahattin Güler

Korgun: Hasan Hüseyin Kozan 

Kurşunlu: Hamdi Büyükpoyraz 

Orta: Yunus Yarımkaya
Şabanözü: Mustafa Karakaya
Yapraklı: Ömer Güngör
Yaylakent beldesi: Murat Çavuş
Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı

Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem 



İYİ Parti 
Çankırı: Raif Oktay
Ilgaz: Hakkı Yalçın
Korgun: Arif Soysal
Bayramören: Kerim Karakoç 


Saadet Partisi 
Çankırı: Mustafa Ünver
Atkaracalar: Zekeriya Çakır
Bayramören: Yaşar Emiral
Çerkeş: Satılmış Üke
Eldivan: Faruk Karatatar
Ilgaz: Sait Yılmaz
Kızılırmak: Tevfik Efe
Korgun: Bahattin Şenol
Kurşunlu: Recep Kalfa
Orta: Ahmet Nafiz Tekin
Şabanözü: Şeref Yetan 

Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan
Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu
Saçak beldesi: Melahat Işık
Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun

Bağımsız Türkiye Partisi
Çankırı: Ömer Nezir
Atkaracalar: Fatma Sena Gölelçin
Bayramören: Resul Karaoğlu
Eldivan: Yaşar Cebesoy
Ilgaz: Ümit Şenay
Kızılırmak: Mehmet Yahya Buğday
Korgun: Ömer Akburak
Kurşunlu: Doğan Köroğlu
Orta: Mustafa Yaman
Şabanözü: Mustafa Haydar Parlak
Yapraklı: Mesut Özkan
Çerkeş: Yasin Haydar Yartaşı
Yaylakent beldesi: Murat Karakaya
Çardaklı beldesi: Ahmet Akburak
Saçak beldesi: Ahmet Köroğlu

Büyük Birlik Partisi
 Yapraklı: Hasan Basri Avşar
Yaylakent beldesi: Recep Kartal

Türkiye Komünist Partisi
Çankırı: Necati Ege Keklik

Demokratik Sol Parti
Çankırı merkez: Namık Kaya


Bağımsız
Çerkeş: Taner Karagöz
Atkaracalar: Semra Okursoy
Saçak beldesi: Hamza İnkaya
 

Etiketler; #Çankırı
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