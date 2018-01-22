banner961
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
"Türkiye'nin meşru hakkını takdir ediyor ve tanıyoruz"

Çankırı'da “2. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu“

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde "2. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.

Çankırı'da “2. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu“

 Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde "2. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.

Çankırı Belediyesi ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kış okulu, Ilgaz Dağı'nda bir otelde başladı.
Kış okulunda, somut olmayan kültürel miras alanında uluslararası deneyime sahip uzmanların katılımı ile kültürel mirasları koruma, kuşaktan kuşağa aktarım, medya, eğitim, katılım, yönetim, sürdürülebilir kalkınma ile somut olmayan kültürel miras arasındaki ilişkiler tartışılıyor.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Çankırı'yı somut olmayan kültürün başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Anadolu'nun özeti olan Çankırı'da kültüre sahip çıkan bilim insanlarını ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Dinç, "Öz kültürümüzü yaşatmak ve korumak için büyük bir özveri ile hayatlarını bu konu üzerine düşünmeye adayan başta UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Sayın Öcal Oğuz, Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Başkan Vekili Prof.Dr. Metin Ekici ve Komisyon Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir hocalarımız olmak üzere kıymetli tüm hocalarımızın Çankırı'nın somut olmayan kültürel mirasına kendi ışıklarını da yansıtarak katkı sağlayacakları için mutluyuz." diye konuştu.
Kış okulu 24 Ocak Çarşamba günü sona erecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kış okulu #Ilgaz Dağ #Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç #Çankırı #2. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.