Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde "2. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde "2. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.



Çankırı Belediyesi ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kış okulu, Ilgaz Dağı'nda bir otelde başladı.

Kış okulunda, somut olmayan kültürel miras alanında uluslararası deneyime sahip uzmanların katılımı ile kültürel mirasları koruma, kuşaktan kuşağa aktarım, medya, eğitim, katılım, yönetim, sürdürülebilir kalkınma ile somut olmayan kültürel miras arasındaki ilişkiler tartışılıyor.



Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Çankırı'yı somut olmayan kültürün başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.



Anadolu'nun özeti olan Çankırı'da kültüre sahip çıkan bilim insanlarını ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Dinç, "Öz kültürümüzü yaşatmak ve korumak için büyük bir özveri ile hayatlarını bu konu üzerine düşünmeye adayan başta UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Sayın Öcal Oğuz, Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Başkan Vekili Prof.Dr. Metin Ekici ve Komisyon Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir hocalarımız olmak üzere kıymetli tüm hocalarımızın Çankırı'nın somut olmayan kültürel mirasına kendi ışıklarını da yansıtarak katkı sağlayacakları için mutluyuz." diye konuştu.

Kış okulu 24 Ocak Çarşamba günü sona erecek.