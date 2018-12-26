Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü kent genelinde okullar tatil edildi. Çankırı Karatekin Üniversitesinde de(ÇAKÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu.



Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.



Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Çankırı Karatekin Üniversitesinde de eğitime kar engeli

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.

Ayrancı, üniversitedeki engelli ve hamile memurların da izinli olduğunu ifade etti.



