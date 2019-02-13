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Çankırı'da deprem oldu! Ankara'da hissedildi (son depremler)

Çankırı'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Ankara ve çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası Çankırı'da eğitime bir gün ara verildi

Çankırı'da deprem oldu! Ankara'da hissedildi (son depremler)

Çankırı 4,7 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem, Ankara ve çevresinde hissedildi.

4,7'lik depremin ardından saat 20.23'de 4, saat 20:31'de ise 3,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Depremin merkez üssü Ortaca ilçesi olarak tespit edildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana meydana gelen deprem sonrası Çankırılılar panik yaşadı. Vatandaşlar sokağa döküldü.

Çankırı'nın Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor." dedi.

AFAD'dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı." denildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Çankırı #deprem #ankara
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