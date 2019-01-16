Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Perşembe 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun, Ilgaz, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Ayrıca Çerkeş ve Orta ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.