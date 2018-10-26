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Çankırı'da sağanak 4 bin ton pirince zarar verdi

Çankırı'da sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu yaklaşık 4 bin ton pirinç zarar gördü.

Çankırı'da sağanak 4 bin ton pirince zarar verdi

Çankırı'da merkeze bağlı Karadayı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu.

Harman yerinde serili olan yaklaşık 4 bin ton pirinç, ıslanarak kullanılamaz hale geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, köydeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle harman yerinde satılmak üzere bekletilen pirincin sular altında kaldığını söyledi.

Islanan çeltiklerin artık satılamayacağını ve çürüyeceğini belirten Gamzeli, "Harmanda bekleyen ürünlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) almasını istiyoruz. Çünkü hem fiyat düştü hem de piyasada alıcı yok. TMO'nun çiftçimizin kara gün dostu olduğunu göstermesini bekliyoruz." dedi.

Karadayı köyü muhtarı Aslan Kütük de dere yatağındaki menfezlerin dar olması sonucu sel sularının pirinçlerin üzerine taştığını anlatarak, "Sulama kanalımız tamamen doldu. Kuraklıktan çektik, şimdi de pirinci sele kaptırdık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çankırı #sağanak
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