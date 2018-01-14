Çankırı'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Çankırı'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Bülent Çağlar idaresindeki 37 BE 059 plakalı sebze yüklü kamyon, Ilgaz- Kastamonu karayolu Cömert Köyü mevkisinde devrildi.



Kazada sürücü Çağlar hafif yaralanırken, aracın kasasındaki sebzeler etrafa saçıldı.



Yaralanan Çağlar'a ise 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.



Kaza nedeniyle tek şeritten kontrolü sağlanan yol, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.