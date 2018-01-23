Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda toplam 131,62 gram uyuşturucu madde, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 690 lira para ele geçirildi.



Olayla ilgili, A.K, H.Y, O.A, K.B ve A.Ü. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan mahkemeye çıkarılan O.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.