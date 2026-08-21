Çankırı Ilgaz'da sabah saatlerinde deprem! Naci Görür'den ilk uyarı geldi:

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çankırı Ilgaz'da sabah saatlerinde deprem! Naci Görür'den ilk uyarı geldi:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve yer bilimcilerin yakından takip ettiği sarsıntıya ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir değerlendirme geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.2 OLARAK DUYURDU

AFAD verilerine göre merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan deprem saat 05.06'da kaydedildi. Yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından 4,2 olarak açıklandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "KUZEY ANADOLU FAYI'NIN ILGAZ SEGMENTİ ÜZERİNDE"

Meydana gelen depremi sosyal medya hesabından değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı (KAF) hattında gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eksik-Ilgaz/Çankırı’da 4,4 deprem oldu. Ilgaz segmenti üzerinde. Sığ bir deprem. KAF üzerinde. Daha önce kırılmış bölge. Buradan Ankara doğusuna kadar bir kol uzanıyor. Geçmiş olsun."
Görür, bölgenin geçmişte kırılmış bir zon olduğuna dikkat çekerken, fay hattının uzantılarına da işaret etti.

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