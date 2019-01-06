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Çankırı ve Kırıkkale'de 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Çankırı ve Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi.

Çankırı ve Kırıkkale'de 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

Çankırı'da eğitime ara
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il gelindeki okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. 

Etiketler; #kırıkkale #Çankırı
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