Çankırı ve Kütahya'da peş peşe depremler! AFAD sabah saatlerinde duyurdu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.2, Kütahya'nın Simav ilçesinde ise 3.3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Her iki depremde de ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

ÇANKIRI ILGAZ 4.2 İLE SALLANDI

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 05.06'da merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Ilgaz'ın yanı sıra Çankırı il merkezi, Kastamonu ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrasında yetkili birimlere intikal eden herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı ve saha taramalarının sürdüğü bildirildi.

GECE YARISI SİMAV'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Günün ilk sismik hareketi ise Kütahya'da gerçekleşti. AFAD verilerine göre saat 03.04'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 11,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Simav ve çevre yerleşim yerlerinde kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.