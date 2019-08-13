Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde 1997 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında ilk kez deve kuşu yumurtasına rastlandı.

Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde 22 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları kentin ekolojik geçmişine ışık tutuyor. Kazılarda bu yıl, 8 buçuk milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu.



Bölgede bugüne kadar, fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 30'un üzerinde türün kalıntılarına ulaşıldı.



Çankırı'nın bugünkü kurak yapısına dikkat çeken Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, bulunan kalıntılar ışığında bölgenin geçmişine ilişkin önemli bilgiler elde ettiklerini belirtti.



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