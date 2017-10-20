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Çankırı'da deprem (son depremler)

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde saat 01:37'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 3.9 km derinliğinde meydana geldi.

Çankırı'da deprem (son depremler)

Çankırı'da 3.9 büyüklüğünde deprem.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde saat 01:37'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 3.9 km derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Çankırı #deprem
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