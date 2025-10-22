Çankırı'da eski eş vahşeti: 2 çocuk annesi kadını işe giderken sokak ortasında bıçakladı!

Olay, sabah saatlerinde Çankırı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez (40), işe gitmek üzere evden çıktı.

Kertlez, Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak ile Adaçayı Sokak'ın kesişiminde olduğu sırada, eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklandı.

Saldırının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski eşini bıçaklayarak ağır yaralayan S.Y. ise olayın hemen ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Zanlı S.Y., bir süre sonra Yapraklı ilçesi kara yolu kenarında bulundu. Şahsın burada bıçakla intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi. İntihar girişiminde bulunan S.Y. de olay yerine çağrılan ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.