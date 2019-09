Dünya genelinde tsunami ve doğal afet konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl Japonya'da düzenlenen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine Türkiye adına katılacak Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri zirve için hazır

- Dünya genelinde tsunami ve doğal afet konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl Japonya'da düzenlenen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine Türkiye adına katılacak Çankırılı öğrenciler hazırlıklarını tamamladı.



Japonya'nın Hokkaido şehrinde 5-12 Eylül'de yaklaşık 80 ülkenin katılımıyla düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"ne katılmaya hak kazanan Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri yarın yola çıkacak.



Mayıs ayından beri zirveye hazırlanan öğrencilerden Can Pusat Dinçer, Damla Aydın, Süeda Eken, Kemal Enes Ulu ve Buğra Kaan Kaya ile öğretmenleri Bihter Dinçel Bak, Japonya'da doğal afetler ve tsunami konusunda sunum gerçekleştirecek.



Öğrencilerden Damla Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'da Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşadığını söyledi.



Japonya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini anlatan Aydın, "Bu zamana kadar hazırlıklarımızı yaptık. Tsunamiyi afet olarak daha detaylı öğrendik. Daha sonra kendimiz bir şeyler üretmeye çalıştık. Biz insansız hava aracı projesi yapmıştık. Okulumuz bu sayede Türkiye genelinde tanındı. Bundan dolayı bizim okulumuz seçildi. Bu durumdan da çok mutluyum. Orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.



Can Pusat Dinçer de "Japonya'da elde edeceğimiz birikimle de ülkemizde çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.