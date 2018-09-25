İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranlarının, 2018 yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 5 bin 158 vatandaşın hayatını kurtardığı belirtildi.

Alınan bilgiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içinde bulunan 47 bin 800 metre uzunluğunda 38 plaj bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi buralarda 15 Mayıs'ta başlayan ve 23 Eylül'de sona eren yaz sezonu boyunca temizlik, güvenlik ve cankurtaran hizmeti veriyor.



Yaz sezonu boyunca 38 plajda 481 görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, yaz döneminde toplam 5 bin 158 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. 2005 yılından bu yana ise boğulma tehlikesi geçiren toplam 51 bin 719 vatandaşa müdahale etti.



Cankurtaranlar plajlarda; 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personel ile görev yaptı.