Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı: İşte cenaze programı ve defin yeri

Sanatçının vasiyeti üzerine, doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verileceği öğrenildi. Cansever'in cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Sağlık sorunları ve mücadeleyle geçen bir ömür

Müziğe İlk Adım: 1992 yılında "Kemano Başal E Romenge" albümüyle profesyonel kariyerine başladı. Türkiye'deki büyük çıkışını ise İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" türküsüyle yaptı.

Geçirdiği Kaza: Henüz 12 yaşındayken sokakta yaşadığı bir talihsiz kaza sonucu bir gözünü kaybetti.

Hastalıkla Mücadelesi: 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konulan sanatçı, fiziksel zorluklar nedeniyle 2007'de Almanya'ya yerleşip başarılı bir ameliyat geçirdi. 2025 yılının sonlarında yakalandığı lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kaybederek aramızdan ayrıldı.