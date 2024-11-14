Cansız bedeni bulunan Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurtta akşam yemeğinden sonra dışarıya çıktı. Geri dönmemesi üzerine arkadaşları, ertesi gün saat 12.00’de durumu polise bildirdi. Kabaiş’in, 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde çakıl taşı toplamaya gitmeyi planladığı ve bir arkadaşını davet ettiği ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi. 28 Eylül’de sahilde Kabaiş’e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulunarak incelenmek üzere polise teslim edildi. Ardından polis, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı.

18 Gün Sonra Bulundu

Arama çalışmalarının 18. gününde, Kabaiş’in cansız bedeni, Van YYÜ sahilinden yaklaşık 20 kilometre uzakta, Tuşba ilçesinin Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya giden 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu. Kabaiş’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki 7 saatlik otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde defnedildi.

Otopsi Sonucu: Suda Boğulma

Kabaiş’ten alınan 100’e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelendikten sonra Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Kabaiş’in ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu açıkladı.