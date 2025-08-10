Caretta caretta “Tuba” İztuzu’ndan denize bırakıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, 2019 yılında uydu takip cihazı takarak denize bıraktıkları caretta caretta “Tuba”yı yeniden İztuzu kumsalında ağırladı.

Tuba, ikinci kez uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı ve yeni rotasına başladı.

Atlas da denize kavuştu

Aynı törende, sol arka ayağı bulunmayan “Atlas” isimli başka bir caretta caretta da uydu takip cihazı takılarak denize salındı. DEKAMER yetkilileri, bu çalışmaların hem türün korunması hem de göç yollarının izlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Caretta carettaların uydu üzerinden takip edilen yolculuklarının, deniz kaplumbağalarının yaşam alanları ve göç rotalarının korunmasına yönelik projelere veri sağlayacağı kaydedildi.