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Caretta Caretta yavruları yönlerini şaşırdı

Antalya'da yumurtadan çıkan Caretta Caretta yavruları yönlerini şaşırdı. Vatandaşlar deniz yerine karaya yönelen yavru caretta carettaları kovalarla taşıyıp suya bıraktı. Vatandaşların bu müdahalesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Caretta Caretta yavruları yönlerini şaşırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları yönlerini şaşırdı. Oba Mahallesi'ndeki plajda yumurtadan çıkan yavrular deniz yerine karaya yöneldi. Durumu fark eden vatandaşlar, hayvanları kovayla taşıyarak suya ulaştırdı. Bu durum ise bazı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere bazı hayvanseverler tepki gösterdi. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, tartışmalı konuya açıklık getirdi. Caretta carettaların çıktıkları yeri tanımaları ve buraya yumurtlamaya gelmeleri için, yavruların kendi kendilerine denize ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Caretta carettaların yollarını ay ışığıyla bularak denize ulaşıyor. Karada ışığın fazla olması nedeniyle hayvanlar yönlerini şaşırıyor. Kayhan'a göre, yönlerini kaybeden yavruların yollarının açılması ve el değmeden denize ulaşmalarının sağlanması gerekiyor. Bunun yapılamaması durumunda ise toplanarak dalgaların vurduğu yerlere konulmaları daha doğru.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
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