Caretta carettalar denize kavuştu. Mersin'de, yavru kaplumbağların denizle buluşmasına, çevre ve doğa gönüllüsü gençler tanıklık etti.

Mersinin Kazanlı sahilinde yumurtadan çıkan caretta caretta türü deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.



Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhitttin Pamuk ve bir çok ülkeden gelen gençler de o anlara tanıklık etti.



Sevimli yavrular denize ulaşmak için çabalarken renkli görüntüler ortaya çıktı.



Kaplumbağalar denize ulaşmak için büyük çaba sarf ederken bazı yavrular ters yöne gitti.



