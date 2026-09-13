Çarpıp kaçtı, evinde yakalandı! Motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı

JASAT ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile olayı gören vatandaşlardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda aracın plakasını belirledi. Yapılan çalışmanın ardından sürücü evinde yakalandı. Kaçan sürücünün ismi Mustafa K. olarak öğrenildi. Yapılan kontrolde Mustafa K.'nın kaza anında 1.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.