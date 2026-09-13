Çarpıp kaçtı, evinde yakalandı! Motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari bir aracın çarpıp kaçtığı trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'nde yaşandı. Kumköy istikametine ilerleyen 2008 doğumlu Veli Alyörük'ün kullandığı 07 CMY 599 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü o sırada tespit edilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan genç ağır yaralanırken, kazaya karışan sürücü aracını durdurmadan bölgeden uzaklaştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki genç, olay yerinden kaldırılarak hastaneye götürüldü. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen Veli Alyörük kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün peşine düştü.
JASAT ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile olayı gören vatandaşlardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda aracın plakasını belirledi. Yapılan çalışmanın ardından sürücü evinde yakalandı. Kaçan sürücünün ismi Mustafa K. olarak öğrenildi. Yapılan kontrolde Mustafa K.'nın kaza anında 1.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Kazanın üzerinden geçen sürenin ardından bugün, 18 yaşındaki Veli Alyörük'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslim alınması sırasında aile gözyaşlarına boğuldu.
Gencin kardeşi, cenaze aracının yanında yere çökerek gözyaşı döktü. Yaşanan acı karşısında genç kadın ile annesini ise çevredeki yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Veli Alyörük'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Afyonkarahisar'a götürüldü.