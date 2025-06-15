Çarşambadan itibaren kavuracak! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Çarşamba gününden itibaren batıdan başlayarak etkisini artıracak sıcaklık dalgası, Ankara ve İstanbul'da 30, İzmir’de ise 36 dereceye kadar yükselecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacak.
Özellikle çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Tekin, yarın ve salı günü doğu kesimlerde görülecek yağışların, çarşamba gününden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi. Yarın Karadeniz’in kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, salı günü ise Batı Karadeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ancak çarşambadan itibaren yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların sona ermesiyle birlikte sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
Fevzi Burak Tekin, başkent Ankara’da yarın sıcaklığın 25 derece, salı günü 27 derece, çarşamba günü ise 30 derece olacağını açıkladı.
İstanbul’da ise üç gün boyunca sıcaklıkların 28 ila 30 derece arasında değişmesi bekleniyor.
İzmir'de ise sıcaklık değerleri yazı aratmayacak nitelikte olacak: pazartesi gününden itibaren 34 ila 36 derece arasında seyredecek. Bu üç büyükşehirde yağış beklenmezken, açık ve güneşli bir hava etkili olacak.