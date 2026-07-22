Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı

Yangın, Çakıl Mahallesi Erik Sokak üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, tesisin içerisinde bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle çok kısa bir sürede yayıldı.