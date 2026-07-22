Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı
İstanbul Çatalca'da kimyasal maddelerin bulunduğu 2 bin metrekarelik bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek otluk alana ve buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da traktörleriyle müdahale ettiği alevler söndürülürken, olayda bir fabrika işçisi yaralandı.
Yangın, Çakıl Mahallesi Erik Sokak üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, tesisin içerisinde bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle çok kısa bir sürede yayıldı.
Hızla büyüyen yangın fabrikanın sınırlarını aşarak çevredeki otluk alana ve hemen bitişiğindeki buğday tarlasına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, Erik Sokak'ı tamamen trafiğe kapattı.
Ekiplerin müdahalesi sürdüğü esnada yanan fabrikanın içinden küçük çaplı patlama sesleri duyuldu. Yüksek ısı ve alevlerin binanın iskeletine zarar vermesi nedeniyle bazı noktalarda çökmeler meydana geldi.
Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılırken, buğday tarlasına ilerleyen alevlere bölge halkı da destek verdi. Vatandaşlar, tarladaki yangının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla kendi traktörleriyle ekiplerin söndürme çalışmalarına katıldı.
Ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda hem fabrikadaki hem de tarladaki alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayın ardından fabrikada büyük çapta hasar oluştuğu ve buğday tarlasının ciddi zarar gördüğü tespit edildi.
Yangın sırasında yaralanan bir fabrika işçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları an itibarıyla devam ediyor.