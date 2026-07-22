Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı

İstanbul Çatalca'da kimyasal maddelerin bulunduğu 2 bin metrekarelik bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek otluk alana ve buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da traktörleriyle müdahale ettiği alevler söndürülürken, olayda bir fabrika işçisi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 1

Yangın, Çakıl Mahallesi Erik Sokak üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, tesisin içerisinde bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle çok kısa bir sürede yayıldı.

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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 2

Hızla büyüyen yangın fabrikanın sınırlarını aşarak çevredeki otluk alana ve hemen bitişiğindeki buğday tarlasına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 3

Güvenlik önlemleri kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, Erik Sokak'ı tamamen trafiğe kapattı.

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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 4

Ekiplerin müdahalesi sürdüğü esnada yanan fabrikanın içinden küçük çaplı patlama sesleri duyuldu. Yüksek ısı ve alevlerin binanın iskeletine zarar vermesi nedeniyle bazı noktalarda çökmeler meydana geldi.

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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 5

Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılırken, buğday tarlasına ilerleyen alevlere bölge halkı da destek verdi. Vatandaşlar, tarladaki yangının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla kendi traktörleriyle ekiplerin söndürme çalışmalarına katıldı.

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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 6

Ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda hem fabrikadaki hem de tarladaki alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayın ardından fabrikada büyük çapta hasar oluştuğu ve buğday tarlasının ciddi zarar gördüğü tespit edildi.

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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 7

Yangın sırasında yaralanan bir fabrika işçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çatalca'da korku dolu anlar! Fabrika yangını buğday tarlasına sıçradı - Resim: 8

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları an itibarıyla devam ediyor.

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