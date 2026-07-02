Çatalca'da parkta vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Kaleiçi Mahallesi'ndeki parkta saat 13.40 sıralarında meydana gelen olayda, sorunlar yaşayan çiftin konuşmak amacıyla planladığı buluşma kanlı bitti. Aralarındaki henüz bilinmeyen bir sebep, çiftin iletişimini kısa sürede büyüterek fiziksel bir kavgaya dönüştürdü. İddiaya göre bu arbede esnasında şüpheli Adil Beysi, yanında getirdiği bıçağı çıkararak eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN ORMANA KAÇTI

Saldırının hemen ardından parkta bulunan vatandaşlar duruma sessiz kalmayarak şüpheliye fiziki müdahalede bulundu. Çevredeki kalabalığın yoğun tepkisi ve saldırısı üzerine köşeye sıkışan zanlı, çareyi olay yerinden hızla uzaklaşmakta buldu. Ormanlık alana doğru koşan koca kısa sürede izini kaybettirirken, şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı bu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İLK MÜDAHALE ZABITADAN GELDİ

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan kadının imdadına ilk olarak olayın yaşandığı noktaya yakın konumda bulunan bir zabıta memuru yetişti. Zabıtanın kanamayı durdurmaya yönelik ilk müdahalesinin ardından, yapılan ihbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede Millet Bahçesi'ne ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerindeki tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Damla Beysi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Parkta güvenlik şeridi çekerek detaylı delil incelemesi yapan polis ekipleri ise, ormanlık alanda izini kaybettiren firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ekiplerin bölgedeki arama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.