Çatalca'da parkta vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşi Damla Beysi ile konuşmak için Millet Bahçesi'nde buluşan Adil Beysi, tartışma üzerine karısını boğazından bıçakladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çatalca'da parkta vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı
Yayınlanma:

Kaleiçi Mahallesi'ndeki parkta saat 13.40 sıralarında meydana gelen olayda, sorunlar yaşayan çiftin konuşmak amacıyla planladığı buluşma kanlı bitti. Aralarındaki henüz bilinmeyen bir sebep, çiftin iletişimini kısa sürede büyüterek fiziksel bir kavgaya dönüştürdü. İddiaya göre bu arbede esnasında şüpheli Adil Beysi, yanında getirdiği bıçağı çıkararak eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN ORMANA KAÇTI

Saldırının hemen ardından parkta bulunan vatandaşlar duruma sessiz kalmayarak şüpheliye fiziki müdahalede bulundu. Çevredeki kalabalığın yoğun tepkisi ve saldırısı üzerine köşeye sıkışan zanlı, çareyi olay yerinden hızla uzaklaşmakta buldu. Ormanlık alana doğru koşan koca kısa sürede izini kaybettirirken, şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı bu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İLK MÜDAHALE ZABITADAN GELDİ

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan kadının imdadına ilk olarak olayın yaşandığı noktaya yakın konumda bulunan bir zabıta memuru yetişti. Zabıtanın kanamayı durdurmaya yönelik ilk müdahalesinin ardından, yapılan ihbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede Millet Bahçesi'ne ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerindeki tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Damla Beysi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Parkta güvenlik şeridi çekerek detaylı delil incelemesi yapan polis ekipleri ise, ormanlık alanda izini kaybettiren firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ekiplerin bölgedeki arama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 2 Temmuz verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 2 Temmuz verilerini paylaştıYurt
Boşandığı eşini öldürdü, oğlunu vurdu! Kocaeli'deki aile faciasında kararBoşandığı eşini öldürdü, oğlunu vurdu! Kocaeli'deki aile faciasında kararYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çatalca boşanma aşaması
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Parçalanan Atlantik Cephesi, Türkiye'yi Yeni NATO Karargâhı Yapmanın Peşinde
Ankara'daki Zirve NATO'nun Cenaze Merasimidir
Menülerde bu bilgiyi görmeyen şikayet edebilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu!
Üniversite affı bugün 13.30'da Meclis'e geliyor!
Meclis'teki stajyer öğrencilere cinsel istismar davasında
TZOB Haziran raporunu açıkladı!
Bölgenin güvenliği, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabilir
Kavurucu sıcakların ardından sağanak alarmı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 3 Temmuz alarmı! Tam 17 ilde peş peşe sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 3 Temmuz alarmı! Tam 17 ilde peş peşe sağanak yağış uyarısı
Kayıp olarak aranan genç dağlık arazide ölü bulundu Kayıp olarak aranan genç dağlık arazide ölü bulundu
Kavurucu sıcakların ardından sağanak alarmı! Kavurucu sıcakların ardından sağanak alarmı!
Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları Altın yeniden yükselişte: 2 Temmuz güncel altın fiyatları
Sokak ortasında silahlı dehşet! Sokak ortasında silahlı dehşet!