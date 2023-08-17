Çatalca'da şenlik havasında toplu sünnet töreni! 200 çocuk sünnet edildi

İstanbul Çatalca'da 200 çocuk sünnet edildi.

Sünnet Şöleni, Çatalca Belediyesi önünde düzenlenen renkli kortej ile başladı. Bando takımının çaldığı müzikler eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, çizgi film kahramanları, palyaçolar, binlerce vatandaş ile Çatalca Belediye başkanı Mesut Üner katıldı.

Çatalca Belediyesi sünnet olan her bir çocuğa bisiklet hediye etti.

Katılımcılara yemek ikramı sonrası sünnet çocuklarına sünnet kınaları yakıldı. Yediden yetmişe herkes Rumeli ezgileri ve Roman havaları ile oyunlar oynayıp doyasıya eğlendi.