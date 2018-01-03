Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 35 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin, belediye ekiplerinden kaçan köpeği bulunarak barınağa götürüldü

Kastamonu'da, iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından, ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin, belediye ekiplerinden kaçan köpeği bulundu.



Bürme köyünde kış aylarında sadece Fazıl Çataloğlu ile ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangında, Fazıl ve akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin tamamen yanması ve 5 kişilik aileden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları 35 gündür devam ediyor.

Ailenin yanan evinin enkazından günlerce ayrılmayan 5 köpeğinden 4'ünün belediye ekipleri tarafından 19 Aralık'ta koruma altına alınmasının ardından, belediye ekiplerinden kaçan köpeği, olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Gelinören köyü Aşağı Torunlar Mahallesi'nde köylüler tarafından bulundu.

Mahalle sakinlerinden Salim Külcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği televizyondan gördüklerini ifade etti.

Dün köye bir köpeğin geldiğini dile getiren Külcü, "Gelen köpeğin, o gün belediye ekiplerinden kaçan köpeğe çok benzediğini fark ettik. İncelediğimizde beşinci köpek olduğunu anladık. Köpek buraya geldiğinde açtı. Karnını doyurduktan sonra kapalı bir yere koyup belediyeye haber verdik. Gelen ekip köpeği alarak götürdü." dedi.



Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı personeli Gürol Demirci de ailenin diğer köpeklerini alırken söz konusu köpeğin kaçtığını dile getirdi.

Yaklaşık 15 gündür kaçan köpeği aradıklarını ifade eden Demirci, "Çevre köylerden vatandaşlara haber bırakmıştık. Olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunduğu ihbarını aldık. Bakımevine diğer köpeklerin yanına yerleştireceğiz." diye konuştu.

Köpeğin vücudunda yara izleri olduğunu belirten Demirci, bakımevinde veteriner hekimler tarafından tedavisinin yapılacağını kaydetti.