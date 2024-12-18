Çatı çöktü, işçi metrelerce yüksekten düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki sanayi bölgesinde meydana gelen iş kazasında, 6 metre yükseklikten düşen O.H. isimli işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, otomotiv firmasında çalışan O.H., görev yaptığı sırada bastığı çatının çökmesi sonucu yere çakıldı.

Kazanın ardından çevredeki işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşmenin etkisiyle ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralanan O.H., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların yoğun bakımda tedavisine devam ettiği öğrenilen işçinin hayati tehlikesi sürüyor.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.