Isparta'da çatı katından düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yedişehitler Mahalllesi Deregüme Caddesi'nde üç katlı binanın çatı katındaki evinden bitişik binanın çatı katına eşya taşımaya çalışan Şerife Çakar (25) ayağının kayması sonucu zemine düştü.
Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Çakar ve karnındaki 6 aylık bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çakar'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Isparta'da çatı katından düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti.
Isparta'da çatı katından düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.