Çatı tadilatında feci son: İşçi hayatını kaybetti
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında 58 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
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İddiaya göre, fabrikanın çatı kısmında tadilat çalışması yapan Yılmaz Yılmaz, yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Yılmaz, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı