Çatı tadilatında feci son: İşçi hayatını kaybetti

İddiaya göre, fabrikanın çatı kısmında tadilat çalışması yapan Yılmaz Yılmaz, yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yılmaz, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.