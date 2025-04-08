Çatı tadilatında feci son: İşçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında 58 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çatı tadilatında feci son: İşçi hayatını kaybetti
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İddiaya göre, fabrikanın çatı kısmında tadilat çalışması yapan Yılmaz Yılmaz, yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yılmaz, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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