Kars'ta park halindeki otomobilin üzerine kar kütlesi düştü, otomobil hurdaya döndü

Kars'ta park halindeki bir otomobilin üstüne çatıda biriken kar yığını düştü.



İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir işyerinin önünde park edilen Ecem K'ye ait 14 BR 144 plakalı otomobilin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.



Düşen kar kütlesi nedeniyle araç hurdaya döndü. Büyük bölümünde çökmeler oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Kaza nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını olası kar düşmelerine karşı araçlarını alandan uzaklaştırdı.