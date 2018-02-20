Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

Çatıda biriken kar otomobilin üzerine düştü

Kars'ta park halindeki otomobilin üzerine kar kütlesi düştü, otomobil hurdaya döndü

Çatıda biriken kar otomobilin üzerine düştü

Kars'ta park halindeki bir otomobilin üstüne çatıda biriken kar yığını düştü.

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir işyerinin önünde park edilen Ecem K'ye ait 14 BR 144 plakalı otomobilin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.

Düşen kar kütlesi nedeniyle araç hurdaya döndü. Büyük bölümünde çökmeler oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını olası kar düşmelerine karşı araçlarını alandan uzaklaştırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil #kars #kar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.