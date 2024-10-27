Çatıda mangal eğlencesi faciaya döndü

Yaklaşık bir saat sonra çatının alevler içinde olduğunu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

Can Kaybı veya Yaralanma Yok

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.