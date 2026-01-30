Çatıdan düşen buz kütlesi 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Bingöl’de meydana gelen olayda, bir binanın çatısından kopan kar ve buz kütlesi bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, Bingöl merkez İnönü Mahallesi Park Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, markete girmek üzere olan 55 yaşındaki Fatma Baylaz’ın üzerine, binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi düştü. Başından ağır yaralanan Baylaz için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Baylaz, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

ÇATILAR TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin tehlike oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi’nde de iki katlı bir binanın çatısından kopan kar kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine ve yola düştü.