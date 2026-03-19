Çatışmanın ortasında kalan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti: “Eşimi kanlar içinde buldum”

Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 13 Mart gecesi saat 02.00 sıralarında husumetli iki aile arasında silahlı çatışma meydana geldi. Olay anında çevrede bulunan ve çatışmayla hiçbir ilgisi olmadığı belirtilen 37 yaşındaki Şükran Cengiz kurşunların hedefi oldu.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Cengiz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan operasyonlarda 5 şüpheli tutuklanırken, eşini kaybeden Celal Cengiz ve yakınları tüm sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesini bekliyor.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyası kapsamında, olaya karışan birden fazla şüphelinin de firari olarak arandığı öğrenildi. Acılı aile, devam eden yasal süreçte adaletin hızla tecelli etmesini istiyor.

Olay gecesi yaşanan büyük paniği anlatan Şükran Cengiz'in eşi Celal Cengiz, çatışma öncesinde polis ekiplerinin evlerinin damında şüpheli bir şahıs gördüklerini belirterek kendilerine seslendiğini aktardı. Eşinin vurulma anını ve öncesindeki hareketliliği anlatan Cengiz, o anları şu sözlerle ifade etti:"Polis bizim dama seslenerek 'Damda bir şahıs var' dedi. Ben yatıyordum, uyandım ve pencereyi açtım 'Ne istiyorsunuz?' diye sordum. ‘Şüpheli şahıs var yukarıda, şu kapıyı açar mısınız bize?' dedi. Ben de o esnada montumu giydim, dışarı çıkarken bizim dış kapı açıktı. Ben telefonumu aldım, şüpheliyi hırsız zannederek yukarıya çıktım. Bir şey göremeyince aşağı indim. Aşağı inerken silah sesleri geldi. O anda bizimkilerin hepsi içeri koşuyordu. Ben onlara bağırdım 'Dışarıda ne işiniz var, içeri girin' derken içeri giren eşime baktım aynanın önünde yığılmış, kan içinde kalmıştı"

AİLEDEN ADALET ÇAĞRISI

Yaşadığı kayıp sonrası duygularını ifade etmekte zorlandığını dile getiren Celal Cengiz, olayın tüm sorumlularının eksiksiz bir şekilde yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor. Adaletin sağlanması için kamuoyuna ve yetkililere seslenen acılı eş, "Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bu duyguyu anlatsam anlatamam. Allah bize sabır versin. Adalet yerini bulsun, kimse sessiz kalmasın yeter bize" dedi.

Olay sırasında sokakta bulunan kayınbirader Kemal Cengiz, "Damdan sesler gelince baktık ama kimseyi göremedik. Aşağı indik, sokakta kalabalık vardı. Polisler bize soru sormaya başladı, 'Sizin damdan birileri geldi mi?' diye. Biz de ‘Damdan birileri inmiş, haberiniz olsun' bilgisini verdikten hemen sonra eve doğru gelmeye başladık. O sırada Şükran Cengiz yengem kapıdan çıkmıştı, bize doğru geliyordu. ‘İçeri gir' dememizle birlikte köşe başından silah sesleri geldi. İki kişi aynı anda ateş etti. Yengemi siper alarak içeri getirdik. Yere düşünce bayıldı sandık ama vurulduğunu o anda anladık" ifadelerini kullandı.

"KATİLLERİN HEPSİ BULUNSUN"

Yaşanan olayın ardından hukuki sürecin yakından takipçisi olacaklarını vurgulayan Cengiz ailesi, olayda sorumluluğu bulunan tüm şüphelilerin tespit edilip yakalanmasını istiyor. Adaletin sağlanması talebiyle yetkililere seslenen aile üyeleri, beklentilerini şu ifadelerle dile getirdi:"Şükran Cengiz için adalet istiyoruz. Katillerin hepsinin bulunmasını ve en ağır cezadan yargılanmasını istiyoruz"